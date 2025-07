Nintendo Switch e Switch 2 ricevono l'aggiornamento 20.3.0 disponibile da oggi, vediamo cosa cambia

Nintendo ha pubblicato in queste ore il nuovo aggiornamento 20.3.0 per Nintendo Switch e Switch 2, un update al software di sistema che non sembra apportare grossi cambiamenti visibili e che, come da tradizione, non viene spiegato molto bene dalle note ufficiali della patch.

Tanto per cambiare, la pagina di supporto ufficiale di Nintendo si limita a menzionare che l'update 20.3.0, pubblicato nella mattina del 29 luglio 2025, è indirizzato a migliorare la stabilità del sistema e migliorare l'esperienza utente, ma non vengono specificati ulteriori cambiamenti.

Come spesso accade, eventuali modifiche potrebbero emergere in seguito, magari scoperte attraverso data mining o procedure simili, considerando il tipico riserbo che Nintendo mantiene per quanto riguarda gli aggiornamenti effettuati "sotto al cofano" delle sue console.