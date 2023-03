Marvel's Spider-Man 2 sarà collegato a Spider-Verse? Indizi e smentite sull'action figure

È emersa oggi un'action figure di Miles Morales riferita a Marvel's Spider-Man 2, il gioco in sviluppo presso Insomniac, e alcuni ci hanno subito visto degli indizi che fanno pesare a un collegamento con lo Spider-Verse del film animato, tuttavia Hasbro sembra aver smentito parzialmente la questione.

Il collegamento era piuttosto flebile ma per niente da escludere: la descrizione della statuetta parlava infatti di un super eroe che combatte i nemici "attraverso il Multiverso e a casa a New York". Inoltre, anche la presenza di mani intercambiabili con il "Venom Power" poteva far pensare a possibili connessioni con lo Spider-Verse.

Tuttavia, Hasbro sembra abbia contattato il sito Comicbook per correggere la cosa, sostenendo che la descrizione del prodotto non era corretta. In ogni caso, non sarebbe la prima volta che avviene un collegamento del genere: anche in un trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il nuovo film animato, era infatti possibile vedere i personaggi tratti dai videogiochi Insomniac.

Non solo, anche nel primo Spider-Man: Into the Spider-Verse compariva la tuta con i ragno bianco che è tipica del Marvel's Spider-Man videoludico, dunque a prescindere da una descrizione scorretta o meno dell'action figure, l'idea che ci possano essere collegamenti con il film non è da escludere, considerando anche la presunta vicinanza tra i due prodotti.