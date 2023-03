Fort Solis: trailer svela la versione PS5 e il periodo d'uscita

L'editore Dear Villagers ha pubblicato un nuovo trailer dell'horror Fort Solis, per annunciare la versione PS5, che si affianca a quella PC, nonché il periodo d'uscita di entrambe: estate 2023.

Il video di suo mostra anche delle nuove sequenze di gamplay, di un titolo che potrebbe avere più di qualcosa da dire se riuscirà a mantenere fede alle atmosfere che propone.

Fort Solis è un survival horror in terza persona per giocatori solitari. Ambientato su Marte, vede il protagonista rispondere a un allarme da una base vicina a quella in cui risiede. Jack, questo il suo nome, arriva nel desolato avamposto di Fort Solis, in cui entra alla ricerca di sopravvissuti. Cos'è successo all'equipaggio? Con l'avanzare e l'allungarsi della notte lo scoprirà presto, suo malgrado. Arriva la tempesta, Jack non può fuggire. Non gli resta che resistere fino all'arrivo del giorno.