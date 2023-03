Atari sta per acquisire Nightdive, lo studio del remake di System Shock

Atari ha quasi finalizzato l'acquisizione di Nightdive Studios per 10 milioni di dollari (metà cash, metà pagati in azioni di Atari). Per chi non lo conoscesse, Nightdive sta per lanciare il remake del primo System Shock e ha lavorato a innumerevoli remaster di giochi del passato, come Turok, Shadow Man e PowerSlave. L'accordo dovrebbe diventare operativo alla fine di aprile, salvo imprevisti.

Recentemente Atari è tornata molto attiva sul mercato dei videogiochi, nonostante le manchi il successo delle origini (considerate che è sostanzialmente la compagnia che ha fondato l'industria dei videogiochi). Negli ultimi anni ha lanciato un nuovo Atari VCS, non andato proprio benissimo, ha pubblicato diversi giochi, compresi alcuni rifacimenti dei suoi classici, come parte della serie Recharged, ha prodotto alcuni titoli celebrativi, come Atari Mania e la splendida raccolta Atari 50: The Anniversary Celebration. Recentemente ha pubblicato anche l'ottimo Akka Arrh, sviluppato dalla Llamasoft di Jeff Minter, purtroppo passato un po' in sordina. Ha poi comprato Moby Games, uno dei più grandi e importanti database sui videogiochi di tutta la rete. Volendo ha anche aperto un hotel, tanto per dire.

La scelta di acquisire Nightdive Studios è stata naturale, vista la vocazione dello studio di Stephen Kick e Larry Kuperman verso l'attualizzazione dei classici. Lo stesso Wade Rosen, il CEO di Atari, lo ha sottolineato nel comunicato di annuncio, ricordando come lo studio sia specializzato nella commercializzazione di giochi del passato, quindi perfettamente in linea con le attuali strategie della sua compagnia.

Oltre ai 10 milioni di dollari iniziali, Nightdive Studios avrà accesso ad altri dieci milioni di dollari in base alle sue performance dei prossimi tre anni. Intanto prepariamoci al lancio di System Shock, che arriverà il 30 maggio 2023, pubblicato da Prime Matter, etichetta dell'Embracer Group.