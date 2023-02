Akka Arrh, la recensione dell’ultimo trip di Jeff Minter

Controversie a parte, il primo lancio ufficiale di Akka Arrh è avvenuto solo di recente, ossia l'11 novembre 2022 dentro la raccolta Atari 50: The Anniversary Celebration . Quasi in contemporanea al lancio della stessa, è stato annunciato che Jeff Minter era al lavoro su una rilettura più moderna del gioco, affidatagli da Atari stessa. Cerchiamo di scoprire se l'autore di Attack of the Mutant Camels e Ancipital è riuscito nell'impresa di dare un senso a tutta questa storia nella recensione di Akka Arrh .

Akka Arrh (che sta per "Also Known As Another Ralston Hally production") è un coin op di Dave Ralston e Mike Hally per Atari del 1981/82, che non vide mai la luce delle sale giochi. In realtà qualche test fu fatto, ma i risultati non furono soddisfacenti e il gioco, una specie di tower defense ante litteram, venne accantonato, ossia la produzione non partì mai. Fondamentalmente era troppo complicato per il tipo di fruizione che richiedeva, quindi fu messo da parte pur essendo praticamente completo. Dell'Akka Arrh originale sopravvissero solo tre cabinati, che furono rinvenuti nei magazzini di Atari nel 2013. Diventato oggetto di culto, è stato fonte di un tira e molla enorme tra gli appassionati di retrogaming, al punto che la leggenda vuole che la rom arrivata al gruppo The Dumping Union nel 2019, quindi emulata dal MAME nello stesso anno, sia stata ottenuta tramite furto. I tre collezionisti in possesso dei cabinati non avevano mai concesso la possibilità di eseguire il dump della rom (sarà proprio uno di loro a denunciare il crimine), che trovò comunque il modo di arrivare su internet.

Gameplay

Sì, Akka Arrh è decisamente un gioco di Jeff Minter

L'Akka Arrh originale raccontava una specie di storia che non crediamo sia stata mantenuta in questo rifacimento, visto che non ce n'è praticamente traccia nel gioco. In buona sostanza Minter ha mantenuto la struttura dell'originale, ma ha cambiato moltissime cose, mettendoci tanto di suo e raggiungendo un livello di astrazione quasi assoluto. Quindi abbiamo ancora la torretta centrale, manco a dirlo di forma taurina, e i livelli sono sempre delle geometrie astratte, ma il gioco in sé funziona in modo completamente differente. Come? Il giocatore spara delle bombe le cui esplosioni creano un'onda d'urto che si irradia seguendo un motivo geometrico diverso per ogni livello. I nemici coinvolti esplodono a loro volta, dando il via a una nuova onda d'urto per un effetto a catena che può durare anche diversi secondi (in alcuni casi per l'intera durata dello schema). In caso in cui non si colpisca alcune nemico e a ogni bomba lanciata la combo viene interrotta, ma la si può far proseguire usando diversi sistemi, in particolare usando l'arma secondaria, ossia dei proiettili diretti, disponibili in quantità limitata (si ricaricano distruggendo i nemici con le esplosioni), che non producono esplosioni di loro ma che possono essere usati per eliminare i superstiti.

Il gameplay è semplice quanto coinvolgente. Appresi i pochi concetti necessari per giocare, basta poco per lasciarsi andare al flusso delle combo, ossia al mero piacere di guardare lo schermo riempirsi di luci e colori. Il gioco ci invita da subito a ragionare non tanto su come eliminare i nemici, ma su come creare concatenazioni di esplosioni sempre più lunghe, che consentono di moltiplicare il punteggio a dismisura. Da questo punto di vista sembra quasi di trovarsi di fronte a un puzzle game, più che a uno sparatutto. L'idea è proprio quella di creare qualcosa di dedicato agli amanti delle sfide a punti, offrendo una progressione basata più sulla conformazione dei livelli che sullo sblocco di bonus, comunque presenti sotto forma di oggetti raccoglibili che danno diversi vantaggi, come dei proiettili indiretti, maggiori difese e quant'altro.

Nonostante i molti effetti visivi, l'azione è sempre legibilissima

L'obiettivo base è quello di non farsi rubare o distruggere delle capsule verdi, stipate all'interno della base, posta sotto la torretta. Quando i nemici le raggiungono è possibile scendere per scacciarli via, badando però sempre a non perdere completamente di vista ciò che avviene all'esterno. Con il progredire dei livelli, cinquanta in tutto, i nemici diventano sempre più aggressivi e vengono introdotte delle varianti, come ad esempio delle superfici sulle quali l'onda d'urto non riesce a propagarsi o delle creature che volano sopra le esplosioni e possono essere colpite solo con i proiettili.