Trine 5: A Clockwork Conspiracy svelato da un noto leaker

Totalmente a sorpresa, il noto leaker Billbil-kun ha svelato l'esistenza di Trine 5: A Clockwork Conspiracy, che sembra proprio essere il quinto capitolo nella serie di platform puzzle da parte di Frozenbyte, di cui ancora non si sa nulla sul fronte ufficiale.

Che un quinto capitolo della serie possa esistere è piuttosto verosimile, visto il successo riscosso dalla serie, ma non ci sono stati annunci veri e propri da parte del team Frozenbyte, tuttavia il curriculum di Billbil-kun ci fa prendere estremamente sul serio questo leak.



Da notare anche il titolo specifico dato al quinto capitolo, che secondo la fonte si chiama Trine 5: A Clockwork Conspiracy, suggerendo forse anche qualcosa riguardo l'ambientazione e l'atmosfera di questo nuovo gioco. Dato il titolo, sembra avere a che fare con meccanismi e cose simili, elementi che potrebbero effettivamente avere molto a che fare con la struttura puzzle tipica della serie.

Trine 4: The Nightmare Prince, l'ultimo capitolo uscito finora, è arrivato a ottobre del 2019: quattro anni di distanza per un quinto capitolo sono un periodo ragionevole, dunque è possibile che questo Trine 5: A Clockwork Conspiracy sia previsto per il 2023.

A questo punto, non resta che attendere eventuali annunci ufficiali da parte di Frozenbyte e SouthPeak Interactive, con un possibile annuncio che potrebbe arrivare nel prossimo periodo, vista la comparsa del titolo.