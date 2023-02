Gran Turismo 7: il trailer dell'aggiornamento 1.29 di febbraio 2023, vediamo le novità

Sony ha pubblicato tramite il PS Blog un articolo dedicato a Gran Turismo 7 e al suo aggiornamento di febbraio 2023, ovvero l'update 1.29. Polyphony Digital ha anche pubblicato un trailer, che potete vedere poco sotto. L'aggiornamento sarà disponibile dalle 07:00 del 21 febbraio 2023.

La novità principale è ovviamente il già noto supporto a PS VR2 (qui la recensione del visore), che permetterà di "provare per la prima volta tutte le gare e le modalità di gioco (esclusa la modalità a schermo condiviso per 2 giocatori)". Inoltre, PS VR2 permette di accedere anche "all'area "Showroom VR" tramite il Garage o ai concessionari in gioco, per ammirare i minuziosi dettagli dei modelli delle auto in alta definizione in diversi scenari con varie condizioni di illuminazione".

Viene poi aggiunta Gran Turismo Sophy, una "rivoluzionaria IA da corsa dalle capacità sovrumane, sviluppata in collaborazione tra Sony AI, Sony Interactive Entertainment e Polyphony Digital". Sarà utilizzata nella modalità Gran Turismo Sophy Race Together che sarà disponibile dal 21 febbraio al fine marzo 2023. In futuro verranno proposte altre versioni di Race Together, migliorate secondo il feedback dei giocatori.

Sony spiega: "nella modalità GT Sophy Race Together, i giocatori possono affrontare GT Sophy su quattro circuiti di difficoltà crescente, da pilota Principiante / Intermedio / Esperto. In ciascuna delle quattro gare, il giocatore affronterà quattro auto guidate da GT Sophy di diversi livelli di abilità. È possibile anche sfidare GT Sophy in modalità 1 contro 1. In questa modalità, GT Sophy e il giocatore utilizzeranno auto e impostazioni di queste ultime identiche, condizioni che permetteranno di mettere in mostra le capacità di guida sovrumane di GT Sophy."

Proseguendo, viene spiegato che Grand Valley, un tracciato classico di Gran Turismo, è ora disponibile anche in Gran Turismo 7. La variante completa "Highway 1" è un circuito impegnativo con sezioni ad alta velocità e tortuose curve tecniche. La variante "Sud" più corta da 2 chilometri è caratterizzata da bruschi dislivelli e curve cieche che terranno sulle spine i piloti.

Ci sono poi cinque auto introdotte con l'aggiornamento 1.29 di Gran Turismo 7:

Honda RA272 '65

Italdesign EXENEO Vision Gran Turismo Modalità fuoristrada

Italdesign EXENEO Vision Gran Turismo Modalità strada

Citroën DS 21 Pallas '70

Porsche 911 Carrera RS (901) '73

Infine, in Scapes sono state aggiunte "Fase derapata" e "Sposta la visuale in alto e in basso". Sony spiega che "con questo aggiornamento è stato aggiunto anche il supporto per le foto in derapata. Al primo avvio dopo l'aggiornamento sarà disponibile un tutorial che guiderà il giocatore attraverso i passaggi delle foto con derapata. Seguite i consigli su schermo e divertitevi a scattare foto con derapata perfette."