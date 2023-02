Ultimate Sackboy: disponibile oggi il nuovo gioco PlayStation per iOS e Android

Sony ricorda che Ultimate Sackboy, ovvero il nuovo gioco PlayStation sviluppato per piattaforme mobile, iOS e Android, è disponibile da oggi su App Store e Google Play, in arrivo nelle prossime ore.

Si tratta di un titolo appositamente sviluppato per le piattaforme mobile, dunque non ha a che fare precisamente con LittleBigPlanet o con Sackboy: Una grande avventura.

È in sostanza uno spin-off costruito come una sorta di runner game, ovvero un gioco in cui il protagonista deve correre lungo diversi livelli, cercando di arrivare al traguardo.

Così come accade anche in diversi altri giochi mobile, il protagonista Sackboy si trova al centro dello schermo, in basso, con un'inquadratura che lo mostra da sopra le spalle. Il gameplay prevede degli spostamenti laterali che dobbiamo far eseguire nel giusto momento al protagonista, in modo da evitare gli ostacoli e raccogliere il maggior numero possibile di bonus disseminati lungo il percorso.

È poi necessario saltare al momento giusto e anche attivare dei power-up che possono fornire delle abilità aggiuntive, con la possibilità anche di confrontarsi con altri giocatori. Ampio spazio è poi dedicato alla personalizzazione, con la possibilità di acquistare e applicare costumi ed accessori estetici per rendere unico il proprio personaggio.