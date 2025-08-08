GCC Pokémon Pocket, caso plagio archiviato: The Pokémon Company ridisegna le carte di Ho-Oh e Lugia

Le carte furono rimosse pochi giorni fa in seguito a segnalazioni di somiglianze sospette con un'opera di un'artista indipendente cinese. Le nuove versioni, realizzate da Sie Nanahara , la stessa illustratrice incaricata in origine, sono già disponibili e vanno a sostituire anche le immagini di coloro che hanno trovato le carte incriminate.

Il recente caso di presunto plagio che ha coinvolto GCC Pokémon Pocket ha trovato una rapida conclusione. The Pokémon Company, infatti, con l'aggiornamento di oggi ha reintrodotto nel gioco mobile le carte immersive di Ho-Oh e Lugia i due mostri leggendari protagonisti dell'ultima espansione La Via del Cielo e del Mare.

L'origine delle accuse di plagio

La vicenda ha avuto inizio con l'uscita del set La Via del Cielo e del Mare, che includeva tra le carte speciali due "immersive card" dedicate a Ho-Oh e Lugia, i due leggendari di Pokémon Gold e Silver. Le carte immersive, pensate esclusivamente per il formato digitale, offrono un'animazione interattiva che parte dall'illustrazione statica e si sviluppa in una breve sequenza animata, per poi tornare al frame iniziale.

Pochi giorni prima del lancio ufficiale, però, alcuni utenti hanno notato che l'artwork di Ho-Oh presentava una forte somiglianza con un disegno commissionato in passato a un'artista cinese, segnalando pubblicamente la questione. L'autrice stessa dell'opera originale ha confermato la somiglianza, dando il via a un dibattito online che si è rapidamente diffuso nella community.

TPCi, dopo aver verificato il problema, ha rimosso immediatamente entrambe le carte coinvolte, chiedendo scusa e sostenendo che la causa fosse da ricondurre ai materiali di riferimento forniti internamente durante la produzione.