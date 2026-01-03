0

Il controller GameSir T4 Nova Lite è in super sconto su AliExpress: risparmia ulteriormente con questo codice

Tra le offerte di AliExpress troviamo il controller GameSir T4 Nova Lite a un prezzo incredibilmente basso. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/01/2026
GameSir T4 Nova Lite

Su AliExpress è disponibile il controller GameSir T4 Nova Lite a soli 18,33 € nella colorazione nera. Potrai optare anche per altre tonalità (in quel caso il prezzo potrebbe differire, seppur di poco). Con il codice ITCD02 potrai risparmiare ulteriormente; se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Si tratta in questo caso delle offerte del nuovo anno, valide fino al 7 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, pertanto potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

GameSir T4 Nova Lite in offerta

Questo controller offre fino a tre opzioni di connettività, ovvero Bluetooth, dongle wireless 2.4G e USB-C. Inoltre, è compatibile con PC, Nintendo Switch, Android, iOS e Steam Deck, ed è dotato di una funzione Turbo a 20Hz (disattivabile premendo il pulsante M).

GameSir T4 Nova Lite
GameSir T4 Nova Lite

Il pulsante M è un tasto multifunzione che ti permetterà di gestire facilmente diverse opzioni, che si tratti di regolare l'intensità delle vibrazioni o altro ancora. La batteria da 600 mAh offre un'autonomia di 10 ore, mentre la ricarica completa avviene in due ore.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il controller GameSir T4 Nova Lite è in super sconto su AliExpress: risparmia ulteriormente con questo codice