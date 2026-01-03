Il controller GameSir T4 Nova Lite è in super sconto su AliExpress: risparmia ulteriormente con questo codice

Si tratta in questo caso delle offerte del nuovo anno, valide fino al 7 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, pertanto potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile il controller GameSir T4 Nova Lite a soli 18,33 € nella colorazione nera. Potrai optare anche per altre tonalità (in quel caso il prezzo potrebbe differire, seppur di poco). Con il codice ITCD02 potrai risparmiare ulteriormente; se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

GameSir T4 Nova Lite in offerta

Questo controller offre fino a tre opzioni di connettività, ovvero Bluetooth, dongle wireless 2.4G e USB-C. Inoltre, è compatibile con PC, Nintendo Switch, Android, iOS e Steam Deck, ed è dotato di una funzione Turbo a 20Hz (disattivabile premendo il pulsante M).

GameSir T4 Nova Lite

Il pulsante M è un tasto multifunzione che ti permetterà di gestire facilmente diverse opzioni, che si tratti di regolare l'intensità delle vibrazioni o altro ancora. La batteria da 600 mAh offre un'autonomia di 10 ore, mentre la ricarica completa avviene in due ore.