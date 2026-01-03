Lo smartphone POCO X7 Pro è in offerta su AliExpress: ecco un codice per risparmiare maggiormente

Su AliExpress è disponibile lo smartphone POCO X7 Pro nella colorazione verde da 8 GB+256 GB a 232,12 €. Con il codice ITCD25 potrai risparmiare altri 25 €. Inoltre, sono disponibili diverse tonalità e tagli differenti in base alle tue esigenze (il codice resta invariato). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Si tratta in questo caso delle offerte del nuovo anno, valide fino al 7 gennaio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, pertanto potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.