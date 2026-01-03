Il team di RoboCop: Rogue City sta lavorando a un nuovo action GDR

Teyon , lo studio polacco autore di RoboCop: Rogue City e Terminator: Resistance, ha svelato di essere al lavoro su un nuovo action GDR , ovviamente ancora avvolto nel mistero.

Sarà basato su un'altra IP famosa?

Dagli annunci pubblicati da Teyon emergono una manciata di dettagli: il gioco è attualmente in sviluppo per PC e console non ancora specificate e utilizzerà l'Unreal Engine 5, in continuità con il precedente lavoro dello studio. L'offerta per il ruolo di 3D Animal Animator indica che la posizione prevede l'animazione di vari animali, tra cui lupi e cani, sia per il gameplay che per delle cutscene.

Per il resto, lo studio mantiene il massimo riserbo e non ha condiviso ulteriori informazioni. Tuttavia, è possibile ipotizzare che il progetto possa essere legato a un'altra licenza hollywoodiana di prestigio, come aveva suggerito in passato Piotr Łatocha, il game director di RoboCop: Rogue City, parlando dei futuri piani dello studio. Non resta che attendere annunci ufficiali, anche se potrebbe essere necessario portare un po' di pazienza: lo sviluppo potrebbe essere ancora in una fase iniziale.