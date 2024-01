RoboCop: Rogue City è stato sviluppato in tre anni, Teyon vuole lavorare ad altre IP di successo

"Avevamo alcune idee che volevamo includere nel gioco, ma erano un po' difficili a causa di alcuni problemi di copyright. Tuttavia, non voglio entrare nei dettagli in questa sede."

"Fare in modo che i giocatori si sentano come un carro armato inarrestabile per soddisfare la fantasia di interpretare RoboCop, enfatizzando il suo movimento lento e pesante e mantenendo al contempo il gioco stimolante, dinamico e divertente, è stata una delle sfide più grandi che abbiamo affrontato. Sono contento che la gente pensi che abbiamo trovato il giusto equilibrio!", ha detto Łatocha.

Łatocha ha svelato che tuttavia non è stato affatto semplice per il team di Teyon trovare il giusto equilibrio dal punto di vista del gameplay , dovendo bilanciare l'incontrastabile protagonista con la necessità di offrire una sfida divertente e dinamica, il tutto rimanendo rigorosamente nei limiti della lore dei film di RoboCop sulla base degli accordi stretti.

In particolare, dall'intervista apprendiamo che i lavori sul gioco sono stati completati in tre anni , tempistiche tutto sommato molto brevi anche per una produzione doppia A. Nonostante ciò, si è rivelato il miglior lancio di sempre per l'editore Nacon e il gioco attualmente ha una percentuale di valutazioni positive altissime su Steam , segno che è stato apprezzato molto dal pubblico.

Nessun piano per dei DLC e un sequel, ma Teyon sogna di lavorare su altre IP di successo

Ad eccezione della già confermata modalità New Game Plus, nella stessa intervista Łatocha spiega che al momento il team di sviluppo non ha in programma dei DLC con contenuti aggiuntivi o un sequel di RoboCop: Rogue City, anche se non esclude a priori delle possibili sorprese in futuro.

In compenso Teyon, dopo RoboCop, Rambo e Terminator, sarebbe interessata a lavorare ad altri tie-in di IP di successo se ce ne sarà l'opportunità, per quanto in tal senso il game director non ha menzionato nessun nome in particolare.

È più facile parlare del futuro quando si viene riconosciuti come un'azienda in grado di offrire prodotti di qualità. Ci sono alcune IP su cui vorremmo lavorare in futuro, ma non le svelerò per il momento.