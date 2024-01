RoboCop: Rogue City, in arrivo la modalità New Game Plus

Gli sviluppatori di Teyon hanno praticamente confermato l'arrivo di una modalità New Game Plus per il loro RoboCop: Rogue City, con maggiori dettagli in merito che potrebbero arrivare nel giro di poco tempo.

Tramite un post pubblicato su Twitter | X, lo studio infatti afferma di aver recepito forte e chiaro le richieste fatte dei fan a proposito e che arriveranno novità in merito nel corso delle prossime settimane.

"Molti cittadini ci hanno chiesto il New Game + per RoboCop: Rogue City. Vi abbiamo ascoltato, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni al riguardo nelle prossime settimane. Fino ad allora: state lontani dai guai."