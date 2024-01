Nintendo Switch 2: iterazione e non evoluzione, è la strada giusta?

A dirlo sono anche gli analisti. Ad esempio, Dr. Serkan Toto - CEO della compagnia di consulenza dedicata al mondo videoludico Kantan Games - ha affermato che "La prossima console sarà probabilmente un'iterazione piuttosto che una rivoluzione. Nintendo potrebbe aggiungere alcune caratteristiche interessanti al dispositivo, ma sarà simile all'attuale Switch. E poiché c'è Pokémon, e Pokémon è associato al gioco portatile, non c'è modo che Nintendo abbandoni la caratteristica della portabilità per il suo prossimo grande prodotto."

Nuovo anno, nuove chiacchiere sulla prossima console di Nintendo, chiamata comunemente Switch 2 . Non si tratta di un dettaglio da poco, in realtà, in quanto il mercato ha già deciso - senza veri indizi a disposizione - che la compagnia di Kyoto non rivoluzionerà la propria proposta in ambito hardware e andrà sul sicuro con una console sì nuova ma strutturalmente molto simile a Nintendo Switch.

Iterazione e non evoluzione: è ciò che volete?

Swithc è un grande successo: come non ripeterlo?

Lo ammettiamo, anche noi continuiamo a credere che la via più semplice per Nintendo sia quella dell'iterazione. Nintendo Switch è stata un enorme successo e negli ultimi anni si è rafforzato il desiderio dei giocatori di avere una piattaforma da gioco portatile. Steam, Asus e varie altre compagnie hanno messo in campo le proprie "console/PC handheld" e che Nintendo si allontani da questo tipo di mercato, dopo anni di dominio, pare veramente strano.

Inoltre, rendere una console di questo tipo fissa collegandola al televisore è così "semplice" da far sì che non vi sia motivo per non farlo. Non c'è motivo per cui una nuova console di Nintendo sia puramente portatile o puramente fissa. Non crediamo nemmeno che sia conveniente per la grande N ritornare a produrre due hardware, in quanto dividerebbe solo i propri sforzi su due fronti.

La domanda è cosa potrebbe cambiare e quante novità servono per convincere il pubblico ad acquistare la nuova versione. Probabilmente i giochi esclusivi potrebbero essere un buon incentivo, ma ci pare più credibile che Nintendo supporti Nintendo Switch ancora per un po', con una serie di giochi cross-gen, in modo simile a quanto sta ancora accadendo con PS4 e Xbox One.

Nintendo Switch 2 potrebbe essere veramente un modello "super pro" della oramai vecchia ma sempre incredibile Nintendo Switch, utile per ridare pepe al mercato e dare accesso a più potenza di calcolo alle terze parti e garantirsi altri giochi AAA oltre alle esclusive.

Voi che ne dite? Vi basterebbe? Parliamone.