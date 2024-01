Metacritic ha svelato i 20 migliori giochi PC del 2023, con qualche sorpresa

Quali sono stati i venti giochi per PC migliori del 2023, quantomeno quelli con la media voto più alta? A svelarlo è stato l'aggregatore Metacritic, che ha pubblicato la classifica relativa, dove senza grosse sorprese primeggia l'onnipresente Baldur's Gate 3.

Il resto delle posizioni presentano titoli noti e altri meno noti, ma comunque molto amati sulla scena PC come lo sparatutto in prima persona Turbo Overkill di Trigger Happy Interactive, o l'avventura Videoverse di Kinmoku.

Come per le classifiche di Nintendo Switch, di PlayStation e di Xbox, il criterio seguito per la selezione è stato il seguente: per entrare in classifica i giochi devono avere almeno sette recensioni di critici professionisti ed essere elegibili per l'inclusione.