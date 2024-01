Prince of Persia The Lost Crown: il nuovo trailer mostra il mondo e i suoi mostri mitologici

Tramite IGN USA, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale dedicato a Prince of Persia: The Lost Crown, il nuovo gioco metroidvania della compagnia francese. Il filmato è dedicato nello specifico al "mondo mitologico ricco e stratificato" di Prince of Persia: The Lost Crown.

Il filmato dura solo un paio di minuti e ci propone una serie di scene filmate e di gioco, che ci danno un'idea di quello che possiamo aspettarci in termini di ambientazioni e creature che dovremo affrontare in Prince of Persia: The Lost Crown.

Il video ci mostra anche una serie di mosse di combattimento del protagonista di Prince of Persia: The Lost Crown, che è in grado di eseguire attacchi speciali, lanciarsi verso i nemici ed eseguire combo di varia natura.