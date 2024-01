Final Fantasy 7 Rebirth: Square Enix spiega perché è importante avere una mappa del mondo

Final Fantasy 7 Rebirth proporrà varie novità rispetto al precedente capitolo e una delle più grandi è il fatto che sarà un gioco a mondo aperto. Non è una novità per la saga, ma Final Fantasy ha sempre avuto un rapporto particolare con i suoi mondi di gioco e, in una intervista con Game Informer, il team di Square Enix ha spiegato perché è importante poter esplorare una mappa in questo gioco.

Secondo Tetsuya Nomura, direttore di tutti i prodotti marcati Final Fantasy 7 presso Square Enix, il ritorno della mappa del mondo è stato qualcosa su cui il team di sviluppo ha insistito molto.

"Da quando la mappa del mondo è scomparsa, ho avuto una sensazione strana", ha detto. "Ho sempre pensato che fosse strano senza una mappa del mondo. Ho pensato che non si può avere un gioco di ruolo senza una mappa del mondo, e in particolare per Final Fantasy 7, per vivere appieno questo mondo, dobbiamo avere una mappa del mondo. Non possiamo farne a meno!".