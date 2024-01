Prince of Persia The Lost Crown, ecco quando arriveranno le recensioni

Ebbene la data e orario della scadenza dell'embargo è fissata alle 18:00 italiane di giovedì 11 gennaio 2023 , ovvero una settimana prima del debutto nei negozi di Prince of Persia The Lost Crown, che vi ricordiamo sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

La data di uscita di Prince of Persia The Lost Crown si avvicina e immaginiamo che molti di voi saranno interessati a sapere quando sarà possibile leggere le recensioni del nuovo capitolo della serie Ubisoft, inclusa ovviamente anche quella di Multiplayer.it.

Un metroidvania da non sottovalutare

Annunciato la scorsa estate, Prince of Persia The Lost Crown è un nuova iterazione della longeva serie di Ubisoft che si propone come un action platformer a scorrimento ambientato nell'antica Persia. I giocatori potranno sfruttare i poteri temporali del protagonista e le sue abilità di combattimento acrobatiche per eseguire combo mortali e abbattere le creature mitologiche che ostacoleranno il suo cammino. Sarà anche necessaria una certa dose di astuzia per superare gli ostacoli e per risolvere gli enigmi sparsi nei livelli di gioco, ambientati in una serie di biomi ispirati alla Persia e la sua mitologia.

In attesa di poter leggere le recensioni sulla versione completa, potrete leggere le nostre impressioni su Prince of Persia The Lost Crown, che abbiamo avuto modo di provare in maniera approfondita il mese scorso.