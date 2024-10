La fine di Prince of Persia è colpa di Ubisoft e del suo abbonamento, per un director di Baldur's Gate 3

Michael 'Cromwelp' Douse, publishing director di Larian Studio e diventato molto presente nella discussione videoludica in particolare con l'avvento di Baldur's Gate 3, ha fatto una delle sue uscite rumorose su X, in questo caso accusando Ubisoft e la sua "strategia sbagliata" per spiegare la fine di Prince of Persia: The Lost Crown e lo smantellamento del team dedicato.

Secondo Douse, sarebbe colpa principalmente del management di Ubisoft e della volontà di spingere sul proprio servizio in abbonamento, ovvero Ubisoft+, invece di puntare alle vendite dirette delle copie del gioco, facendo notare come l'ultimo gioco che ha avuto un certo successo commerciale da parte della compagnia sia stato probabilmente Far Cry 6 nel 2021.

Da allora, "The Crew, Mirage e Avatar sono arrivati nel 2023 e non hanno ottenuto buoni risultati, dunque si può dire che le sottoscrizioni fossero già in crisi quando Prince of Persia è stato pubblicato nel 2024. Questo significa che la gente non sta usando il loro store più di tanto".