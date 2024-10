Il soulslike Another Crab's Treasure è in sconto su Instant Gaming in versione Steam

I soulslike vi hanno sempre intrigato ma sono spesso troppo difficili e troppo "oscuri" per i vostri gusti? Allora dovreste dare un'occhiata ad Another Crab's Treasure, un soulslike marittimo colorato e piacevole, con varie opzioni per semplificare il gioco senza rinunciare all'esperienza soulslike. Un altro grande vantaggio del gioco è che costa poco, soprattutto se sfruttate l'offerta di Instant Gaming che ve lo propone a circa 16€ invece di 30€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vedete qui sopra sta già calcolando l'IVA: quando aprirete la pagina di Instant Gaming vederete un prezzo più basso, perché in tal caso l'IVA non è ancora calcolata. Inoltre, ricordate che le promozioni e le disponibilità possono variare senza preavviso e quanto indicato nella notizia è corretto fino al momento della scrittura; fate sempre riferimento alla pagina prodotto di Instant Gaming per avere informazioni aggiornate.