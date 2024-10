Xbox punta ad espandersi su "nuove piattaforme" dice il CEO di Microsoft, che cita 20 franchise da 1 miliardo

Nelle ore scorse, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha inviato un comunicato ufficiale agli investitori della compagnia, riguardante prospettive e strategie per il futuro della casa di Redmond e parlando anche della volontà di continuare ad espandere Xbox su "nuove piattaforme".

A dire il vero, la lettera di Nadella non tocca più di tanto la divisione videoludica di Microsoft, ma quanto riferito dal capo della compagnia è significativo, perché sembra dimostrare come l'espansione di Xbox sia vista come un elemento principale nella strategia, che deriva anche dalla maxi-acquisizione di Activision Blizzard.

Di fatto, Nadella ha ribadito quanto fatto finora da Xbox in termini di multipiattaforma, ma ha lasciato intendere che questo è solo l'inizio di una strategia a lungo termine, di cui vedremo probabilmente ulteriori frutti nel prossimo futuro.