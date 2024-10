Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim ha un poster ufficiale che precisa la data di uscita

Warner Bros. Ha pubblicato il nuovo poster ufficiale di Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, il nuovo lungometraggio in stile anime incentrato sulla celebre licenza degli scritti di JRR Tolkien, precisando anche la data di uscita che ha ottenuto un lieve spostamento rispetto a quanto annunciato in precedenza.

Atteso inizialmente per lo scorso aprile, Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim è stato poi annunciato per dicembre in occasione del suo primo trailer di presentazione, e per la precisione il poster ufficiale ci dice che uscirà, almeno per quanto riguarda il Nord America, il 13 dicembre 2024.

Per quanto riguarda l'Italia, però, ci sarà da attendere di più: in base a quanto era stato riferito in precedenza, il film dovrebbe arrivare dalle nostre parti a gennaio 2025, dunque alcuni giorni dopo rispetto al lancio oltreoceano, salvo ulteriori precisazioni.