Ragazza ha denunciato lo stupro del suo avatar, ora la polizia inglese sta indagando

La polizia inglese sta indagando su di un caso di stupro davvero particolare, che riguarda l'avatar di una ragazza in un mondo virtuale. A raccontarlo è stata Donna Jones, presidente dell'Association of Police and Crime Commissioners del Regno Unito.

La Jones ha spiegato che nel corso del 2023 è stata presentata una denuncia in merito che ha fatto partire l'inchiesta. Lo stupro virtuale non ha causato danni fisici alla ragazza, ma dei "traumi psicologici", tanto che la National Police Chiefs' Council (NPCC) ha chiesto a chi gestisce i metaversi, per voce di Ian Critchley, di fare di più per proteggere i loro utenti, perché questi rappresentano una "porta d'ingresso per i predatori per commettere crimini orribili contro i bambini, crimini che sappiamo avere impatti duraturi sia emotivamente che mentalmente. Abbiamo bisogno di vedere molto più impegno da parte delle aziende tecnologiche per rendere le loro piattaforme luoghi sicuri."

La vittima dello stupro virtuale sarebbe una ragazza sotto i 16 anni all'epoca dei fatti che, stando a quanto riportato, avrebbe subito traumi psicologici "simili a quelli di una persona violentata fisicamente".

Il problema in questo caso è la mancanza di un contatto fisico, uno dei prerequisiti richiesti dalla legge perché si possa parlare di violenza sessuale. Così già si parla di modifiche legislative per perseguire efficacemente questi nuovi reati, oppure di ricorrere a leggi esistenti adattandole alla bisogna.