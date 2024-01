Suicide Squad: Kill the Justice League, il nuovo trailer mostra le funzioni uniche su PS5

Il filmato ci permette anche di udire il doppiaggio italiano di alcuni personaggi di Suicide Squad: Kill the Justice League e vedere qualche rapida sequenza d'azione .

Il video, di soli 30 secondi, ci permette spiega che potremo percepire gli scontri a fuoco tramite il feedback aptico del DualSense , i nostri attacchi tramite i grilletti adattivi e tutta la potenza dell'audio 3D usando cuffie compatibili come le Pulse di Sony.

Sony PlayStation ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Suicide Squad: Kill the Justice League e, più precisamente, alle funzioni uniche disponibili su PS5 che aiutano a immergersi all'interno dell'avventura dei quattro cattivi DC.

Suicide Squad: Kill the Justice League, quando e su quali piattaforme sarà disponibile

I protagonisti di Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile dal 2 febbraio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Non è prevista una versione PS4 e Xbox One.

Suicide Squad: Kill the Justice League è un gioco d'azione a mappa aperta con la possibilità di giocare in solitaria o in cooperativa. Avremo a disposizione quattro personaggi: Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark. Ogni personaggio avrà le proprie capacità di combattimento uniche. La storia ci metterà contro i membri della Justice League, sotto il controllo di Brainiac.

Sappiamo inoltre che Suicide Squad: Kill the Justice League non sarà l'ultimo gioco dell'Arkhamverse.