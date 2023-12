Suicide Squad: Kill the Justice League non sarà l'ultimo gioco dell'Arkhamverse

Questo tratto del looter shooter di Rocksteady Studios non è stato particolarmente enfatizzato finora a livello comunicativo, ma chi ha giocato la recente closed alpha sa bene come si collochi Suicide Squad: Kill the Justice League all'interno dell'universo nato con Batman: Arkham Asylum .

Continuerà davvero?

La struttura GaaS di Suicide Squad: Kill the Justice League sembra essere al momento un grosso problema per le ambizioni del gioco, non solo per via delle inevitabili microtransazioni presenti ma anche per la maniera in cui influenza la progressione dell'esperienza.

Il gioco rischia infatti di diventare fortemente ripetitivo e ciò andrebbe a vanificare gli sforzi compiuti dallo studio inglese anche sotto il profilo della narrazione, che appare brillante a più riprese e porta senz'altro avanti la cronologia dell'Arkhamverse: peccato lo faccia senza gli elementi che i fan della serie hanno apprezzato finora.