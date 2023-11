Suicide Squad: Kill the Justice League, closed beta annunciata: ecco le date

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà protagonista a breve di una closed beta che consentirà a una selezione di utenti di provare in anteprima l'esperienza del titolo targato Rocksteady Studios.

Le date dei test vanno dal 30 novembre al 4 dicembre, ed è possibile registrarsi sul sito ufficiale, inserendo i propri dati, la piattaforma preferita e una serie di informazioni sulle preferenze videoludiche, nella speranza di essere scelti.

In uscita il 2 febbraio, Suicide Squad: Kill the Justice League utilizzerà i feedback raccolti con la closed beta per rifinire l'esperienza in vista del lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.