Google ha pensato di allearsi con Tencent per acquistare Epic Games nel 2018

L'operazione non si è però concretizzata, e così Google ha pensato di optare per l'acquisto del 20% di Epic Games a fronte di un investimento pari a 2 miliardi di dollari .

L'allora capo della divisione Stadia immaginava che l'acquisizione del team di Fortnite, che ha totalizzato di recente 44,7 milioni di giocatori , potesse consentire alla piattaforma streaming di compiere un passo importante per consolidare la propria posizione nel mercato videoludico.

Stando a quanto emerso durante la causa legale che vede le due aziende contrapposte, Google ha considerato di allearsi con Tencent per acquistare Epic Games nel 2018, sulla base di un piano elaborato ai tempi da Phil Harrison.

Il piano di Harrison

Phil Harrison

Stando a quanto emerso nel processo, la proposta di Harrison prendeva in considerazione il grande successo di Fortnite, che in quel momento contava su oltre 100 milioni di utenti attivi e, a suo avviso, avrebbe potuto garantire a Stadia una base solidissima su cui poggiarsi.

La strategia è stata confermata da Dav Sabota, director of corporate development presso Google dal 2008 al 2018, che ha spiegato come il piano di Harrison prevedesse di acquistare azioni di Epic tramite Tencent oppure allearsi con quest'ultima per acquistare il 100% di Epic.