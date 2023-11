Fortnite OG, 44,7 milioni di giocatori: miglior risultato di sempre

Fortnite OG ha totalizzato 44,7 milioni di giocatori e 102 milioni di ore giocate nella giornata di ieri, 4 novembre: si tratta di un record assoluto per il battle royale di Epic Games, che non aveva mai raggiunto numeri simili.

Come già riportato, Fortnite Capitolo 4 - Stagione OG ha causato un'impennata di giocatori al debutto, per la precisione 4,9 milioni di giocatori contemporanei che si traducono in cifre più che doppie rispetto al solito.

Stando alle rilevazioni effettuate da Circana, ex NPD, nella giornata del 3 novembre Fortnite è stato giocato dal 38% di tutti gli utenti attivi su Xbox e dal 33% di tutti gli utenti attivi su PlayStation. Per quanto riguarda la durata delle sessioni, la media parla di 195 minuti sulla piattaforma Microsoft e 204 minuti su quella Sony.