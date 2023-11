Silent Hill 2, il remake includerà una origin story di Pyramid Head giocabile

Il remake di Silent Hill sviluppato da Bloober Team includerà una origin story di Pyramid Head, nella forma di una mini campagna giocabile che rivelerà appunto le origini dell'inquietante villain.

A rivelarlo è una sinossi del titolo apparsa su Best Buy, in cui peraltro la creatura con la testa a piramide viene curiosamente definita "fan favourite", cosa che ha generato non poca perplessità fra gli appassionati del survival horror Konami.

Come sappiamo, un paio di giorni fa sono stati aperti i preorder di Silent Hill 2, e immaginiamo dunque che l'annuncio ufficiale della data di uscita del gioco sia ormai imminente.