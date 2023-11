Silent Hill 2 Remake: aperti i preorder presso GameStop e Amazon, presto la data di uscita?

Come possiamo vedere dai post su X di Resident Evil Central e Okami Games, VideoGamesPlus, GameStop e la divisione americana di Amazon sono alcune delle catene che hanno aperto i preorder. Per il momento si tratta di pagine segnaposto , con praticamente nessuna informazione utile. Addirittura quella di Amazon segnala una vicinissima data di uscita fissata al 31 dicembre... 2099. Ma è interessante notare che tutti e tre utilizzano la medesima boxart, che a questo punto supponiamo che sia quella ufficiale e definitiva.

Presto novità, suggerisce GameStop

Se già di per sé ciò suggerisce l'arrivo di novità a stretto giro, magari durante i The Game Awards 2023 del 7 dicembre o in uno State of Play di Sony, ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato l'accout X di GameStop, che afferma che "forse avremo delle buone notizie in futuro". A ciò aggiungiamo che giusto pochi giorni fa la pagina Steam di Silent Hill 2 è stata aggiornata, un altro possibile indizio riguardo l'arrivo di novità a breve.

Inoltre, sarà anche un caso, ma il tempismo è sicuramente curioso: pochi giorni fa ha preso via il progetto Silent Hill Ascension, la serie interattiva dove sono i voti degli spettatori a stabilire il corso degli eventi, che purtroppo per il momento non ci ha convinto affatto.

Insomma, prendete il tutto con le pinze in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Konami, tuttavia consci che potrebbero arrivare nel giro di pochi giorni o settimane.