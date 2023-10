Silent Hill 2 Remake: la pagina Steam è stata aggiornata, annuncio della data di uscita in arrivo?

Silent Hill 2 Remake è uno dei giochi più attesi dagli appassionati, ma per il momento non sappiamo ancora quando sarà disponibile. Ora, però, nuove attività sulla pagina di Steam suggeriscono che potrebbero arrivare notizie sulla data di lancio. Come riportato su SteamDB, la pagina del remake di Silent Hill 2 Remake è stata aggiornata per rimuovere la menzione dei sottotitoli in portoghese e aggiungere quelli in brasiliano e ucraino. Soprattutto, è stato aggiunto il supporto per gli Achievements di Steam. Quest'ultimo viene solitamente introdotto quando lo sviluppo del gioco sta per concludersi.

Non è però una sorpresa che il gioco sia nelle fasi finali di lavorazione. Quasi un anno fa abbiamo appreso che il remake è in produzione dal 2019. Piotr Babieno, CEO dello sviluppatore Bloober Team (Layers of Fear, Observer, The Medium), ha dichiarato che il progetto era già in "fase avanzata di produzione", dove tutti gli elementi erano in fase di rifinitura.

Inoltre, l'attore Luke Roberts (che dà la voce al protagonista James Sunderland) ha dichiarato ai fan che il remake di Silent Hill 2 sarebbe in arrivo all'inizio del 2024. Non è stata considerata una dichiarazione ufficiale in quanto non proviene direttamente da Konami, ma se così fosse avrebbe senso che l'annuncio della data di uscita sia previsto a breve: ottobre, che è il mese di Halloween, sarebbe il momento perfetto per un annuncio.