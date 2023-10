Silent Hill: Ascension, la data di uscita ufficiale è stata annunciata

La preregistrazione per l'app ufficiale è disponibile già ora su App Store e Google Play Store. Potete seguire il link sopra indicato per tutte le informazioni a riguardo. Vi verrà presentato un QR Code e i link per i due store mobile.

Era già stato scoperto grazie al Google Play Store, ma ora abbiamo la conferma ufficiale: Silent Hill: Ascension sarà disponibile a partire dal 31 ottobre 2023 negli USA alle 9 PM ET (ovvero le 3 di notte del 1 novembre per noi italiani ). Sarà possibile seguire la premiere tramite iOS, Android e PC ( tramite Ascension.com ).

Che cos'è Silent Hill: Ascension?

Silent Hill: Ascension è una serie, non un videogioco

Silent Hill: Ascension non è un videogioco ma una serie interattiva in streaming. Gli spettatori potranno votare per decidere come far proseguire la storia della serie nel corso delle successive puntate. Non è chiaro quanto profonde saranno le differenze causate dalle scelte dei giocatori.

Genvid Entertainment, che si occupa della serie in collaborazione con Konami, ha affermato che condividerà più dettaglio a riguardo più avanti, con l'avvicinarsi della pubblicazione.

Se siete più interessanti ai videogiochi, vi ricordiamo che sono in sviluppo Silent Hill 2 Remake, Silent Hill Townfall e Silent Hill f.