Raramente, all'interno dello stesso videogioco, si trovano due modalità così agli antipodi dello spettro qualitativo come in Mecha Break. Come hero shooter a base di robottoni il gioco non è solo divertente, ma mescola combattimenti frenetici e con un time to kill (il tempo medio richiesto per eliminare un nemico a vita piena) altissimo per creare schermaglie davvero coinvolgenti. La sua modalità extraction shooter, invece, non solo è mal progettata e brutta da vedere, ma è inutilmente complicata e richiede per ingranare un numero di ore senza senso. La monetizzazione è quella tipica di un free to play orientale con i nuovi personaggi bloccati dietro l'acquisto di un abbonamento o all'interno di un negozio dai prezzi non proprio accessibili. Fortunatamente non ci sono barriere tra chi gioca e la modalità sei contro sei in cui usare il roster completo di personaggi. Dai tank agli eroi di supporto, passando per cecchini, personaggi volanti e tante altre opzioni, Mecha Break è l'hero shooter che i fan hanno perso quando Bandai ha staccato la spina a Gundam Evolution. La buona notizia è che Amazing Seasun Games ha completamente ripensato il sistema di valute della beta e, almeno per ora, gli eroi si possono sbloccare con la valuta che si guadagna completando sfide giornaliere e settimanali. Basta una settimana per mettere da parte (solo e soltanto giocando alla modalità hero shooter sei contro sei) abbastanza soldi per sbloccare uno dei tre personaggi aggiuntivi disponibili nel negozio.

Un hero shooter coi fiocchi Mecha Break convince non solo a livello estetico, con una grafica accattivante e tantissimi dettagli che potrebbero ricordare la celebre serie Gundam, ma a livello di gameplay perché si presenta sul panorama dei free to play live service con una formula unica: time to kill lunghissimo (non esistono eliminazioni in un colpo) e scontri molto frenetici. Mecha Break è un ottimo hero shooter sepolto sotto strati di microtransazioni Il risultato sono battaglie all'ultimo sangue a squadre in cui i cecchini dalla lunga distanza, gli assaltatori dalla media e gli schermagliatori dalla corta, si scontrano tra di loro in un miscuglio caotico, ma strategico, di alabarde al plasma, laser, barriere, cannoni, missili, Gatling e spade. Il divertimento c'è ed è pure parecchio, soprattutto per il fatto che la playlist sei contro sei (dove si accumula più facilmente la valuta gratuita con cui sbloccare i nuovi personaggi) di base è quella competitiva. Le partite non raggiungono mai la soglia dei dieci minuti, i giocatori sono parecchi e i tempi di attesa molto bassi. Il gioco, però, ha un "problema" di bot, nel senso che le partite classificate di Mecha Break inseriscono dei sostituti artificiali in squadra se un giocatore abbandona anche nei primi 30 secondi. Lo standard nell'industria è che se una partita perde un giocatore nei primi 30-45 secondi, questa viene cancellata e nessuno (a parte chi ha abbandonato) viene penalizzato. In Mecha Break questa cosa non succede, ma i bot sono evidentemente poco capaci, cosa che porta inevitabilmente alla sconfitta. Non capiamo la scelta di Amazing Seasun Games nel momento in cui l'industria ha già una pratica standard per questo tipo di situazioni. Ci sono robottoni specializzati nel corpo a corpo, cecchini, medici, tank inamovibili e tante combinazioni dei soliti archetipi da hero shooter, tutti disponibili gratis nel roster iniziale La modalità sei contro sei, infine, non è solo divertente da giocare, ma è anche bella da vedere. In Cina c'è già una florida scena competitiva con pro-player e team che si danno battaglia in tornei ufficiali e organizzati dalla community, speriamo che il circuito si espanda all'occidente perché, soprattutto se si è fan dei Gundam, le partite sono un vero spettacolo a base di robottoni.

Un extraction shooter che sbaglia tutto Dopo il tutorial e un paio di partite, i giocatori sbloccano Operation Storm, l'extraction shooter di Mecha Break. Per ora è disponibile solo una mappa, Mashmak, e due modalità: in singolo o in squadre da tre. Questa modalità sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare: è gigantesca, ma vuota, i nemici controllati dall'IA sono brutti da vedere e da affrontare e le ricompense sono del tutto casuali. Ci sono tanti robottoni nel roster di partenza del gioco e nessuno di loro è divertente da giocare in modalità extraction shooter, soprattutto in solitaria Quelle che si trovano sconfiggendo mini boss e completando incarichi casuali forniti a inizio partita, infatti, sono casse premio che, se si riesce a sopravvivere all'intera partita senza venire uccisi da altri giocatori, forniscono una modifica casuale. Queste vanno in uno di tre slot disponibili per ciascuno dei cinque componenti principali dei robottoni in un sistema inutilmente complicato, per niente divertente da giocare. La buona notizia è che per godersi il gioco non serve interagire neanche un minuto con questa modalità a meno di non voler massimizzare la raccolta di valuta gratuita con cui acquisire i nuovi eroi, perché ci sono sfide giornaliere e settimanali dedicate a Mashmak. C'è un sistema di trading tra giocatori che, similmente a quello di Warframe, usa la valuta premium che si acquista con soldi reali, noi non possiamo che raccomandare di evitarlo come la peste. Avete capito bene, è possibile acquistare con soldi reali un segnalatore di estrazione che rompe completamente la modalità e permette di uscire dalla partita in qualunque momento e dovunque L'idea alla base non è nemmeno malvagia: nel negozio si possono acquisire dei cosmetici usando la valuta gratuita che poi si possono rivendere ad altri utenti in cambio di valuta premium (Corite). Nella prassi si trasforma in un attimo in una piazza di contrattazione azionaria perché sia nello shop di gioco sia in questo mercato sono in vendita veri e propri elementi che consentono di vincere più velocemente come un segnalatore di estrazione personale che infrange le regole della modalità, armi ridicolmente potenti e modifiche che rompono i personaggi.

Monetizzazione e piani per il futuro Visto il buco nero di pratiche scorrette e predatorie insite nella modalità extraction shooter e nel mercato dei giocatori, la scelta più saggia fatta da Amazing Seasun Games è stata proprio quella di separare di netto le due modalità, così almeno metà del gioco resta godibile. Almeno con il Matrix Contract è incluso nel prezzo Inferno, uno dei robottoni più divertenti da giocare La cosa più frustrante in fatto di monetizzazione della modalità sei contro sei è il "Matrix Contract", una sorta di abbonamento che, pagata la cifra in denaro reale, fa guadagnare più valuta gratuita da obiettivi e partite, il 200% in più per essere precisi. Le microtransazioni da "balene" (i fan che spendono tanti soldi in cosmetici) sono inevitabili, ma non danno fastidio e, soprattutto, ruotano attorno alla iper-sessualizzazione ai limiti del ridicolo del modello femminile del pilota, soprattutto se confrontata con la sobrietà di quelli maschili. Il proprio personaggio umano, infatti, può essere personalizzato con costumi di tantissime forme e fatture, tutti incredibilmente succinti per la corporatura femminile e assolutamente regolari per quella maschile. Questi sono tutti in vendita tramite valuta premium, ma con il Matrix Contract, potrete farmare valuta gratuita per acquisire alcuni elementi cosmetici dal negozio di gioco che poi è possibile rivendere in cambio di valuta premium nel mercato tra giocatori. I piani per il futuro di Mecha Break sono ambiziosi: un nuovo robottone ogni due mesi, stagioni e cosmetici ogni mese e un circuito competitivo annuale con tornei online aperti a tutti. La porzione di hero shooter è davvero ben fatta, nonostante qualche sbandata a livello di bilanciamento, ma in molti lamentano un anti-cheat particolarmente invasivo che continua a restare attivo anche a gioco chiuso. È nei programmi di Amazing Seasun farci qualcosa ma non sappiamo quando.

Conclusioni Versione testata PC Windows Digital Delivery Steam, PlayStation Store, Xbox Store Acquistalo qui Multiplayer.it 6.0 Lettori ( 7 8.3 Il tuo voto Mecha Break è difficile da raccomandare. L'hero shooter al suo interno è divertente da giocare, bello da vedere, pieno di possibilità e, soprattutto, è unico nel modo in cui gestisce i combattimenti grazie a un time to kill elevato affiancato a un ritmo di gioco altissimo. La modalità extraction shooter e il suo sistema di monetizzazione pay to win sono un buco nero di scorrettezza e pessima qualità in fatto di sviluppo che va evitato come la peste. È difficile raccomandare un gioco in cui bisogna aggirarsi per i menù cercando di evitare metà dei contenuti per via di pratiche predatorie e pessimo gameplay. Se si sta lontani da Mashmak e dal mercato peer to peer, però, vi troverete tra le mani un hero shooter a base di robottoni unico e divertente da giocare con tonnellate di opzioni di personalizzazione e una monetizzazione che permette di ottenere tutti gli eroi gratuitamente semplicemente giocando.