GOG ha lanciato dei saldi dedicati ai giochi classici

Il negozio digitale GOG ha lanciato una tornata di saldi dedicata ai tanti titoli classici presenti nel suo catalogo. Si chiama Summer Classics Promo e durerà per circa 7 gionri. Consente di portarsi a casa giochi con sconti fino al 95%. Considerate che i giochi acquistati su GOG sono senza DRM, quindi potete acquistarli, scaricare i file di installazione e tenerli al sicuro con voi per sempre.

Le offerte

Le offerte sono davvero molte e succose. Ad esempio potete acquistare il Dino Crisis Bundle, che comprende Dino Crisis e Dino Crisis 2, per 15,29 euro invece di 16,99 euro (-10%), oppure The Wolf Among Us per 7,49 euro invece di 14,99 euro (-50%).

Dino Crisis è in offerta

Ci sono chiaramente anche dei titoli venduti a prezzo stracciato, come Kane & Lynch 2: Dog Days - Complete Edition, che potete avere per 3,19 euro invece di 20,96 euro (-85%), o la Moto Racer Collection che viene via per 1,59 euro invece di 7,99 euro (-80%), o ancora Prince of Persia: Le Sabbie del tempo che costa appena 1,99 euro invece di 9,99 euro (-80%), o Deadly Premonition: Director's Cut che costa 1,19 euro invece di 22,79 euro (-95%).

Insomma, c'è davvero tanto tra cui scegliere. Quindi, senza ulteriori indugi, vi rimandiamo alla pagina del saldi dei giochi classici su GOG per fare i vostri acquisti in tutta tranquillità.