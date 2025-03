Mecha Break si fa vedere in trailer sull'open beta, in uno spettacolo di robot, voli ed esplosioni

In occasione del Future Games Show di marzo 2025 è tornato a farsi vedere anche Mecha Break, action sparatutto a base di mech che si è mostrato davvero in gran forma in un nuovo trailer incentrato sull'open beta con tutti i suoi ingredienti principali: robot da combattimento, voli, esplosioni e velocità.

La versione definitiva di Mecha Break è attesa per il 2025, con il gioco che è stato già messo a disposizione attraverso l'open beta su PC e Xbox, dando modo a molti giocatori di prendere già parte ai suoi rutilanti combattimenti, peraltro con una notevole risposta in termini di quantità di giocatori contemporanei su Steam.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro provato pubblicato proprio all'inizio del mese in occasione del lancio della beta pubblica, mentre qui sotto potete vedere il nuovo trailer pubblicato questa sera.