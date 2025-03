Mecha Break è disponibile da oggi con l'open beta anche su Xbox

Scaricabile gratuitamente da Xbox Store , l'open beta consente di accedere in anteprima a una parte dell'esperienza di Mecha Break, che include in questo caso l'editor per la creazione del personaggio e alcune frenetiche battaglie.

Un titolo da tenere d'occhio

Come accennato in apertura, l'open beta di Mecha Break su Steam ha superato i 300.000 giocatori contemporanei, pur ricevendo tante critiche per via del sistema anti-cheat adottato per il gioco e di una progressione che molti hanno giudicato un po' troppo lenta.

Annunciato durante i The Game Awards 2023, Mecha Break attinge all'immaginario robotico per mettere in scena combattimenti fra mech capaci di miscelare meccaniche action e sparatutto in maniera tanto efficace quanto spettacolare.

Ogni robot presente nel gioco può essere personalizzato, andando a selezionare gli elementi dell'equipaggiamento, gli assetti difensivi e le abilità speciali a cui ricorrere nel mezzo degli scontri per ottenere un vantaggio rispetto agli avversari.