Mecha Break raggiunge ottimi numeri nelle prime 24 ore, ma le recensioni di Steam lo criticano

Come segnalato da SteamDB, l'FPS è stato in grado di ottenere quasi 133.000 giocatori nelle prime 24 ore .

I dati di Mecha Break

Precisamente, il gioco ha raggiunto 132.816 utenti contemporanei su Steam dieci ore dopo la pubblicazione, nel pieno del pomeriggio italiano. Considerando che siamo nel mezzo della settimana e che spesso i record si ottengono nel primo weekend, il gioco ha lo spazio per crescere ulteriormente a breve termine.

Al momento della scrittura ci sono oltre 63.800 utenti connessi e anche nella piena notte europea erano attivi oltre 30.000 giocatori. Ovviamente parlando di un free to play è possibile che molti di questi giocatori siano solo dei curiosi che stanno provando il gioco ma che lo abbandoneranno a breve senza spendere denaro, ma per il momento pare che il gioco a base di robottoni da combattimento abbia attirato l'attenzione.

Va però precisato che le recensioni sono solo Nella media (64% di voti positivi) con oltre 5.500 responsi del pubblico su Steam al momento della scrittura di questa notizia. Le critiche principali sono rivolte alle microtransazioni (particolarmente onerose per chi vive in nazioni con valute più deboli, visto che non sono attivi i prezzi regionali), che rovinano per molti l'esperienza per un gioco che altrimenti pare bello da vedere e divertente da giocare.

Ricordiamo infine che abbiamo provato Mecha Break.