Mecha Break rappresenta l'inizio di una serie, per i suoi sviluppatori

Tuttavia, ci sono anche altri progetti in corso intorno al titolo, destinato a diventare un franchise in gradi di estendersi su più media, almeno nei desideri dei suoi autori.

Come abbiamo visto, Mecha Break ha raggiunto subito ottimi numeri nelle prime 24 ore sul fronte della quantità di giocatori attivi, ma c'è comunque da lavorare ancora sul titolo in questione, sia perché si tratta di un live service che necessita di nuovi eventi e contenuti, sia perché ci sono elementi da correggere e migliorare.

Sembra proprio che il lancio di Mecha Break sia stato un successo, in base a quanto abbiamo visto finora, ma gli sviluppatori Amazing Seasun Games non hanno intenzione di limitarsi e vedono il nuovo titolo solo come l'inizio di una serie , con il franchise che potrebbe avere un notevole potenziale da esprimere.

Un progetto trans-media?

In un'intervista pubblicata da Game Spark, il CEO di Amazing Seasun Games, Kris Kwok, ha dichiarato in maniera molto chiara che il lancio di Mecha Break rappresenta l'inizio di un nuovo franchise, che potrebbe espandersi verso nuove direzioni in maniera simile a quanto fatto da altre serie basate su mech e robot da combattimento.

Le fonti di ispirazione, d'altra parte, sono titoli storici come Gundam e Macross, che per Kwok sono elementi fondamentali alla base della costruzione di Mecha Break, dunque le operazioni trans-media potrebbero comprendere serie animate o simili.

"In futuro voglio sviluppare Mecha Break in vari modi come proprietà intellettuale", ha riferito Kwok nell'intervista, "Come visto anche nei trailer che abbiamo pubblicato finora, voglio realizzare cose diverse, come anime e romanzi. Inoltre, attualmente sto lavorando alla realizzazione di modellini".

In effetti, il design dei personaggi e la costruzione del mondo dietro Mecha Break lasciano ampio spazio di manovra per la creazione di storie incentrate sui piloti e i loro mech da combattimento, dunque attendiamo di vedere cosa potrà emergere dal franchise.