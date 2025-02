L'open beta di Mecha Break su Steam supera i 300.000 giocatori contemporanei, ma ha ricevuto tante critiche

Le critiche dei giocatori

Tuttavia, come accennato in apertura, i pareri degli utenti al momento sono perlopiù negativi. Per la precisione parliamo di una poco invidiabile media del 22% di valutazioni positive. Molti hanno bocciato la beta per via dell'utilizzo di Anti-Cheat Expert, uno strumento di rivelazioni di cheater che agisce al livello del kernel e richiede la rimozione manuale da parte dell'utente dopo aver disinstallato il gioco. Altri lamentano di un sistema di progressione legato troppo al battlepass, la presenza di più valute premium, lootbox oppure di un sistema di movimenti troppo macchinoso e lento.

Se siete curiosi, potrete provare la beta di Mecha Breaker su Steam a questo indirizzo o da qui per la versione Xbox Series X|S. Questa versione di prova permette di giocare l'introduzione e il tutorial, le tre modalità principali, permette di personalizzare piloti e mech e fare pratica in un'area di addestramento. Il lancio vero è proprio è in programma durante il corso del 2025 su PC e Xbox Series X|S, mentre su PC verrà pubblicato in un secondo momento.