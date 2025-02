Un nuovo trailer di Death Stranding 2 è alle porte, Hideo Kojima svela i primi dettagli

Con un messaggio pubblicato su X, Hideo Kojima ha suggerito che presto vedremo un nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach, dato che ha è "nelle fasi finali dell'editing". Non solo, per stuzzicare i fan ha anche offerto qualche dettaglio sul montaggio del filmato e in che modo differisce dal precedente.

Non sappiamo di preciso quando verrà presentato il trailer, ma vi suggeriamo di cerchiare sul calendario la data del 9 marzo, quando Kojima Productions ospiterà un panel speciale del gioco durante al SXSW 2025 di Austin. Forse per l'occasione potrebbe arrivare anche l'annuncio della data di uscita di Death Stranding 2: On the Beach, considerando che il titolo nelle scorse settimane è stato classificato sia in Brasile che in Corea del Sud.