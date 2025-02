Death Stranding 2: On the Beach è stato classificato anche in Brasile, presto l'annuncio della data di uscita?

Death Stranding 2: On the Beach è stato uno dei grandi assenti dello State of Play di Sony, ma forse non dovremo attendere a lungo per ricevere delle novità sulla nuova avventura con protagonista Sam Porter Bridges realizzata da Kojima Productions. Come segnalato da Gematsu, il gioco è stato classificato in Brasile dal DJCTGQ (Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação), il che fa ben sperare sul fatto che presto potrebbe arrivare l'annuncio della data di uscita.

Ne sapremo di più all'SXSW 2025?

A questo proposito, sappiamo che Kojima Production in collaborazione con PlayStation ospiterà uno Special Panel di Death Stranding 2: On the Beach al SXSW 2025 di Austin, in Texas, in programma per il 9 marzo. Non si tratta del genere di manifestazione dove solitamente avvengono annunci di grosso calibro, come potrebbe essere ad esempio quello dell'annuncio della data di uscita del gioco, ma mai dire mai.

Higgs in Death Stranding 2: On the Beach

Per il resto la classificazione realizzata dall'ente brasiliano non aggiunge nulla che non sapessimo già. Conferma che il lancio è in programma nel 2025 e sconsiglia il gioco a un pubblico minorenne, segnalando la presenza di "contenuti sessuali, droghe legali e violenza".