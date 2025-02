Ubisoft si concentrerà principalmente su avventure open world e live service nei prossimi anni

Il commento è arrivato in risposta a una domanda di un azionista che ha chiesto informazioni sulla scaletta di pubblicazioni in programma nei prossimi anni. Guillemot ha spiegato che la compagnia ha "investito significativamente" per una serie di prodotti incentrati su action adventure open world, come Assassin's Creed Shadows, e GaaS, come Rainbow Six Siege e The Crew Motorfest, da pubblicare "anno dopo anno" .

Le parole di Guillemot sui piani di Ubisoft

"Abbiamo investito in modo significativo per creare una grande pipeline di prodotti per i prossimi anni lungo le nostre due verticali, che sono gli action a mondo aperto e le esperienze Game as a Service", ha detto Guillemot. "Ed è questo che vogliamo realizzare anno dopo anno".

Naoe, una dei due protagonisti di Assassin's Creed Shadows

Nel parlare dei giochi già confermati, Guillemot ha aggiunto: "Come sapete, stiamo preparando un grande lancio per Assassin's Creed Shadows a breve termine. L'anno prossimo avremo grandi progetti che andranno a beneficio di Rainbow Six su tutte le piattaforme, che è una pietra miliare fondamentale nel piano dei profitti dell'azienda".

"Abbiamo annunciato che Anno 117: Pax Romana, che arriverà l'anno prossimo, così come The Division: Resurgence su mobile. Tutto questo sta procedendo bene. Non abbiamo fornito ulteriori informazioni per l'anno fiscale 2026, ma ne avremo di più da condividere entro maggio e, come ho appena detto, abbiamo una base solida per gli anni futuri per questi due pilastri (avventure open world e live service, ndr)".

Nello stesso Q&A, Ubisoft ha svelato che i preordini di Assassin's Creed Shadow stanno andando molto bene e sono in linea con quelli di Odyssey.