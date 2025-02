Le prenotazioni di Assassin's Creed Shadows sono in linea con quelle di Odyssey

Certo, in generale i numeri registrati da Ubisoft durante gli ultimi nove mesi non sono positivi, visto che segnano cali in tutte le voci su base annua, in particolare un -34,8% per quanto riguarda le vendite nette rispetto allo stesso periodo del 2023.

Le parole di Ives Guillemot

"Siamo pienamente concentrati sull'imminente lancio di Assassin's Creed Shadows il 20 marzo", ha dichiarato il CEO Yves Guillemot. "Le prime anteprime sono state positive e ne hanno elogiato la narrazione e l'esperienza coinvolgente, con entrambi i personaggi che giocano ruoli critici nella trama del gioco, nonché la qualità e la complementarietà del gameplay dall'approccio a doppio protagonista."

"Voglio elogiare in questa sede l'incredibile talento e la dedizione dell'intero team di Assassin's Creed, che sta lavorando instancabilmente per garantire che Shadows mantenga le promesse di quello che è il titolo più ambizioso del franchise. "

"Parallelamente, stiamo procedendo bene con il nostro programma di riduzione dei costi. Grazie a un'attuazione disciplinata, abbiamo annunciato ulteriori ristrutturazioni mirate, facendo scelte difficili ma necessarie, e ora prevediamo di superare il nostro obiettivo di riduzione dei costi entro la fine dell'anno fiscale 25, prima del previsto."

"Infine, è in corso il processo di revisione formale delle opzioni strategiche annunciato all'inizio dell'anno. In definitiva, l'obiettivo è sbloccare il miglior valore dai nostri asset per gli azionisti e favorire le migliori condizioni per creare grandi giochi in un mercato in rapida evoluzione. Siamo convinti che esistano diversi potenziali percorsi per raggiungere questo fine."