MSI Claw 8 AI+: la nuova console handheld da gaming arriva in preordine su Amazon

MSI ha ufficialmente aperto i preordini per Claw 8 AI+, il nuovo dispositivo portatile pensato per gli appassionati di videogiochi che non vogliono rinunciare alla potenza e alla fluidità delle prestazioni anche in mobilità. Dotato del processore Intel Core Ultra 7 di ultima generazione, un display da 8 pollici e un sistema di raffreddamento avanzato, Claw 8 AI+ promette un'esperienza di gioco senza compromessi. L'uscita ufficiale sul mercato italiano è prevista per la fine di febbraio, potete procedere con il preordine cliccando su questo link o sul bottone qui sotto.

Un dispositivo ottimizzato per il gaming portatile La nuova Claw 8 AI+ di MSI è progettata per offrire alte prestazioni con un consumo energetico ridotto, permettendo sessioni di gioco prolungate senza compromettere la fluidità. Il cuore pulsante del dispositivo è il processore Intel Core Ultra 7, capace di garantire una reattività eccellente e una gestione intelligente delle risorse grazie all'integrazione di soluzioni di intelligenza artificiale. La GPU Intel Arc 140V lavora in sinergia con la tecnologia Intel XeSS, supportando oltre 150 titoli AAA con una resa grafica di alto livello. La console con custodia Il dispositivo è dotato di batterie più capienti, ottimizzate per offrire un'autonomia superiore e garantire lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. Il sistema di raffreddamento Cooler Boost HyperFlow, con doppia ventola e doppio heat-pipe, mantiene basse le temperature anche nelle situazioni più intense.

Design ergonomico e materiali premium Ispirato alle rocce del deserto scolpite dal vento, il design della Claw 8 AI+ punta su eleganza e funzionalità. La scocca è stata progettata per adattarsi perfettamente alle mani dell'utente, offrendo una presa salda e confortevole anche dopo ore di utilizzo. Gli stick analogici, i grilletti e il D-pad sono stati completamente riprogettati per garantire una precisione superiore e una risposta immediata ai comandi. Il display FHD+ da 8 pollici, con refresh rate a 120Hz, tecnologia VRR e luminosità fino a 500 nits, assicura immagini nitide e colori vibranti, per un'esperienza visiva senza pari. La nuova console MSI Claw 8 AI+ MSI Claw 8 AI+ non è solo un dispositivo per il gaming portatile, ma può essere utilizzato anche come un vero e proprio mini PC, grazie alle doppie porte Thunderbolt 4, che consentono la connessione con monitor esterni e altre periferiche. L'integrazione con Copilot+ e il nuovo software MSI Center M rendono la gestione del dispositivo più intuitiva, permettendo agli utenti di personalizzare le impostazioni e accedere rapidamente alle funzionalità principali. Inoltre, la compatibilità con App Player consente di espandere la libreria di giochi, includendo sia titoli Windows che Android.

Specifiche tecniche, disponibilità a prezzo Processore : Intel® Core Ultra 7 258V

: Intel® Core Ultra 7 258V Memoria RAM : 32GB LPDDR5x-8533

: 32GB LPDDR5x-8533 GPU : Intel® Arc 140V

: Intel® Arc 140V Display : 8" FHD+ (1920 x 1200), 120Hz, 100% sRGB, VRR

: 8" FHD+ (1920 x 1200), 120Hz, 100% sRGB, VRR Archiviazione : fino a 1TB SSD PCIe Gen4

: fino a 1TB SSD PCIe Gen4 Connettività : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4 (x2)

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4 (x2) Batteria : 80Whr, con supporto PD 3.0

: 80Whr, con supporto PD 3.0 Peso : 795g

: 795g Sistema operativo: Windows 11 Home MSI Claw 8 AI+ è disponibile in preordine su Amazon e verrà ufficialmente lanciato sul mercato italiano a fine febbraio 2025. Con le sue caratteristiche avanzate, questo dispositivo si propone come una delle opzioni più complete per chi desidera potenza, versatilità e autonomia in un unico prodotto.