Avowed su PC e Xbox Series X|S è delle migliori vetrine per l'Unreal Engine 5 per Digital Foundry

Il verdetto? Assolutamente positivo, con John Linneman che afferma che Avowed mette sul piatto un comparto tecnico solido e risulta visivamente appagante, tanto che rappresenta "una delle migliori vetrine per l'Unreal Engine 5, sfruttandone le migliori caratteristiche del motore evitando le sue maggiorie insidie", al netto di alcuni problemi minori e alcuni bug con le impostazioni grafiche più basse che sicuramente verranno risolti dopo il lancio.

Risoluzione e framerate su PC e Xbox Series X|S

Chiaramente il gioco dà il meglio di sé su una configurazione PC all'altezza, mentre su console sono stati necessari dei compromessi, con il risultato che comunque è stato giudicato ottimo. Su Xbox Series X troviamo le tre modalità grafiche Quality (30 fps e risoluzione nativa a 1440p), Balanced (40 fps con risoluzione dinamica e solo per schermi a 120Hz) e Performance (60 fps e 1080p nativi), con la possibilità di giocare con il framerate sbloccato attivando il VRR. Series S, invece, presenta solo la modalità Quality e Bilanciata, con una risoluzione nativa rispettivamente di 1080p e 720p.

Su Series X, le modalità qualità e bilanciata presentano entrambe un software Lumen completo con RTGI e riflessi, oltre a un aumento della densità dei dettagli del mondo di gioco, come il fogliame. La modalità Qualità presenta una vegetazione leggermente superiore a quella della modalità bilanciata. La modalità Performance riduce le caratteristiche, con un'illuminazione globale tramite Lumen di qualità minore e nessun riflesso in ray tracing. Vengono sacrificati anche molti dettagli dello scenario e la qualità delle ombre è ridotta. La modalità Qualità della Series S è paragonabile a quella bilanciata della Series X, mentre la modalità bilanciata della Series S è una via di mezzo di quella Prestazioni e Bilanciata di Series X senza riflessi Lumen.

Vi ricordiamo che Avowed sarà disponibile dal 18 febbraio su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. Se ancora non l'avete letta, ecco la nostra recensione del GDR di Obsidian.