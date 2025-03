Avowed ha ricevuto la nuova patch 1.3, con tanti miglioramenti e aggiustamenti al gioco Obsidian

Tanti miglioramenti e novità

Diverse novità derivano dai feedback ricevuti dagli utenti, mentre altre fanno parte della roadmap già stabilita in precedenza, ma è da notare come alcune variazioni risultino importanti anche in termini di gameplay, andando a modificare alcuni aspetti del gioco.

Sul fronte del bilanciamento, per esempio, i giocatori ottengono ora dei punti talento aggiuntivi una volta raggiunti i livelli 5, 10, 15, 20, 25 e 30: questo vale anche per coloro che si trovano già in fase avanzata, in quanto riceveranno i punti accumulati in base al livello raggiunto.

È stata aggiunta un'opzione per migliorare contrasto, dimensione dei font e visibilità generale dei documenti e dei testi, inoltre chi gioca con mouse e tastiera può utilizzare un tasto per passare dalla camminata alla corsa.

Altre modifiche riguardano le opzioni di personalizzazione dell'HUD e la possibilità di aggiustare il FOV anche per la visuale in terza persona e poter utilizzare una bussola statica invece di quella standard che ruota.

La patch porta anche a diverse soluzioni di crash e bug rilevati in vari casi, tra questi anche errori che potevano bloccare alcune quest. Per esempio, è stat corretta l'icona della quest disponibile presso il Ranger Verano, è stata aggiustata la quest "The Fine Things in Battle", sistemati i blocchi che potevano emergere nelle quest "Our Dreams Divide Us Still", "Dawntreader" e diversi altri, come potete vedere nelle note ufficiali.

Sono state aggiustate anche diverse conversazioni con NPC e dialoghi vari, inoltre la patch ha portato vari miglioramenti alla stabilità del sistema e al gameplay in generale, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale dei nemici e compagni e il sistema di combattimento, oltre a miglioramento delle performance e aggiustamento nella gestione del loot.

Nel frattempo, abbiamo saputo che tutti dentro Microsoft e Obsidian dicono di essere soddisfatti dei risultati di Avowed, e che il finale di Avowed più raro è stato visto finora solo da pochissimi giocatori.