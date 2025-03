iOS 18.4 introdurrà la scelta dell’app di navigazione predefinita, ma solo in Europa

Tuttavia, questa libertà di scelta non sarà estesa a tutti . Negli Stati Uniti, infatti, la funzione non sarà disponibile, poiché Apple sta implementando questa modifica solo in risposta al Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea.

Negli ultimi mesi, Apple ha dovuto apportare diverse modifiche alle sue politiche in Europa per adeguarsi al DMA . Tra queste, la possibilità di utilizzare store alternativi all'App Store ufficiale , oltre all'apertura del chip NFC a servizi di pagamento di terze parti.

Le limitazioni negli Stati Uniti: una strategia o una necessità?

Negli Stati Uniti, Apple continua a mantenere un ecosistema più chiuso, probabilmente per proteggere i propri servizi e mantenere il controllo sulle scelte degli utenti. Questo differenziale tra mercati solleva domande su quanto Apple sia disposta a cambiare senza un obbligo normativo.

La scelta dell'app di navigazione potrebbe sembrare una modifica marginale, ma rappresenta un passo significativo verso una maggiore libertà di personalizzazione per gli utenti iPhone in Europa. iOS 18.4 è attualmente in beta e il rilascio della versione finale è previsto per aprile 2025. Resta da vedere se Apple deciderà di estendere alcune di queste nuove funzionalità anche agli utenti americani o se continuerà a riservare un'esperienza più aperta solo ai mercati regolamentati dall'UE.