Skich debutta in Europa: un nuovo store iOS dedicato ai gamer

Con l'entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA) nell'Unione Europea, le restrizioni di Apple sugli store di terze parti si sono allentate, aprendo la strada a nuove alternative all'App Store. L'ultima arrivata è Skich, una piattaforma pensata esclusivamente per i videogiocatori, disponibile da oggi per gli utenti iOS in Europa.

Il nuovo store si affianca a soluzioni già esistenti come AltStore Pal, SetApp Mobile e Mobivention, proponendosi come un'opzione più mirata per chi cerca giochi su dispositivi mobili. Skich, tuttavia, parte con un handicap significativo: al momento del lancio, non è ancora disponibile alcun titolo all'interno della piattaforma.