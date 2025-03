Nintendo Switch 2 non costerà meno di 400$ per Bloomberg, ma il lancio potrebbe essere da record

D'altra parte, questa idea rappresenta la speranza di tutti i rivenditori e addetti ai lavori, che puntano a un evento del genere per vedere un'inversione di tendenza e un ritorno del mercato a valori e numeri migliori di quelli che stanno emergendo in questi mesi.

Gli azionisti stanno scommettendo su un lancio da record per Nintendo Switch 2, che secondo molti potrebbe essere il più grande lancio di console nella storia dell'industria videoludica, nonostante il prezzo sia destinato ad essere probabilmente più alto di quello del predecessore .

Un nuovo report di Bloomberg si concentra, ancora una volta, sul probabile prezzo di Nintendo Switch 2 , il quale potrebbe non essere basso essendo almeno di 400$ , ma con Nintendo che si prepara comunque a quello che potrebbe essere il lancio di maggior successo nella storia dell'industria.

Le previsioni degli analisti

Nintendo Switch 2 potrebbe essere, secondo il report di Takashi Mochizuki su Bloomberg, la console più costosa al lancio della storia di Nintendo, con gli analisti che sembrano essere tutti d'accordo sul fatto che non costerà meno di 400$ in Nord America.

Nintendo Switch 2

La situazione potrebbe essere ulteriormente complicata dall'applicazione dei dazi imposti da Trump, che potrebbe portare a un ulteriore incremento del prezzo per quanto riguarda il mercato nord americano in particolare, ma nonostante questo il lancio della console dovrebbe essere un notevole successo.

L'analista Serkan Toto è tra i molti che puntano a un prezzo più alto di Nintendo Switch 2 rispetto alle console precedenti della compagnia, considerando che l'attuale Switch venne lanciato a 299$: si tratterebbe di almeno 100$ in più rispetto a tale cifra per la nuova console.

Secondo Yijia Zhai di UBS Nintendo Switch 2 potrebbe uscire a giugno, con una prima infornata di console che dovrebbe andare dai 6 agli 8 milioni di unità da piazzare subito al lancio, cosa che in effetti rappresenterebbe un record per i primi giorni di una nuova piattaforma, se si considera che Nintendo Switch ha venduto 2,7 milioni nel primo mese mentre PS4 e PS5 hanno raggiunto 4,5 milioni nel loro primo trimestre sul mercato.

L'analista Hideki Yasuda di Toyo Securities punta a un prezzo ancora più alto, calcolando il possibile costo dell'hardware NVIDIA: "il chip dello Switch originale era stimato costare circa 80 dollari, ma quello presente in Switch 2 potrebbe arrivare a 130-150 dollari per unità", ha spiegato, cosa che potrebbe portare il prezzo di Nintendo Switch 2 anche a 499$.

Il rischio degli aumenti dovuti ai dazi di Trump potrebbe essere scongiurato dal fatto che gran parte della produzione di Nintendo Switch 2 avviene in Vietnam, che rappresenta un grande partner commerciale per gli USA, oltre che in Cina, e questa diversificazione potrebbe aiutare la console a rimanere al sicuro da eventuali incrementi di prezzo "politici".

Anche secondo l'analista Hiroshi Yamashina di Macquarie Capital il prezzo potrebbe raggiungere i 449$, con Nintendo Switch 2 che potrebbe comunque raggiungere i 20 milioni di unità vendute nel primo anno sul mercato.

Secondo alcune voci di corridoio, Nintendo Switch 2 sarebbe già stata distribuita nel Nord America facendo pensare a un lancio molto vicino.